В ООН визнали новий температурний рекорд в Антарктиді

В Організації Об'єднаних Націй визнали новий температурний рекорд в Антарктиді — 18,3 градуса за Цельсієм, повідомляє Новое время.

Про це свідчить звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН.

Температурний рекорд зафіксували на станції Есперанса 6 лютого 2020 року. До цього було встановлено рекорд — 17,5°C. Його було зафіксовано у 2015 році.

Були й інші температурні рекорди в Антарктиді, однак їх в ООН відхилили. Зокрема, 20,75°C 9 лютого на бразильській станції на острові Сеймур. Однак, в ООН повідомили, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплової зміни для температурного датчика.

З точки зору глобального потепління та змін клімату, Антарктида — один із найбільш кризових регіонів. Тут температура зросла майже на 3 °C за останніх 50 років.