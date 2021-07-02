У Канаді зруйнували пам'ятник королевам після виявлення останків дітей

У канадському місті Вінніпег учасники маршу на честь Дня Канади вимазали фарбою і скинули з постаменту статуї британських королев Вікторії і Єлизавети II, повідомляє Страна.ua.

Інцидент стався під час маршу на честь національного свята Дня Канади (1 липня). Марш проходив під гаслом "Every Child Matters" (Кожна дитина має значення ) У зв'язку з масовими дитячими похованнями, виявленими в країні на місці шкіл-інтернатів.

Нагадаємо, масові поховання в школах-інтернатах почали знаходити в кінці травня. Тоді в колишній школі-інтернаті в місті Камлупс в Британській Колумбії (Канада), яка була створена для асиміляції корінних народів, виявили масове поховання з останками 215 дітей.

Також ми писали про те, що 25 червня в Канаді знайшли ще одне кладовище індіанських дітей. На місці колишньої школи-інтернату для дітей корінних племен виявлено 751 тіло, більшість - дитячі. За даними місцевих ЗМІ, школа в провінції Саскачеван проіснувала понад століття до 1997 і була частиною системи, що дозволяла відбирати дітей у корінних народів і пригнічувати їх мову і культуру.

Після цього в канадській школі-інтернаті Святого Євгена поблизу міста Кренбрук в Британській Колумбії виявили останки 182 дитини. Ймовірно, останки цих 182 чоловік належать членам нації Ктунакса, сусіднім громадам корінних народів і суспільству Акьам.