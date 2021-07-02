Злата Огнєвіч знялася у найстильнішому аксесуарі літа 2021

Українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка 2" Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала образ у найстильнішій хустці літа 2021. Так, вона знялася в новій фотосесії, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Огнєвіч позувала на камеру в білих штанях з високою посадкою, рожевому топі і джинсовій куртці. Також свій лук вона доповнила яскравою хусткою на голові і аксесуарами у вигляді сережок.

Огнєвіч у стильному образі. Джерело: instagram.com/zlata.ognevich