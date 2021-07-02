В Україні понад два мільйони громадян отримали одну дозу вакцини

За останніми даними, на стан 2 липня 2021 року понад два мільйони українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.﻿

За добу 1 липня 2021 року було вакциновано 90 959 людей. Одну дозу вакцини отримали 35 472 людини, повністю вакциновані - 55 487 людей.

В МОЗ підкреслили, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, від початку прищепної кампанії в Україні щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.