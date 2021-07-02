Доходи держбюджету перевиконані на 16% від плану

Доходи державного бюджету України в червні 2021 року склали 106,7 млрд грн, що на 15,9% вище планового показника і на 18,7% менше червня-2020 року, свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою в п'ятницю інформацією, загальний фонд бюджету в червні отримав 85 млрд грн, що на 6,9% вище плану і на 24,8% нижче від показника за червень-2020.

Щодо показників бюджетних доходів за січень-червень, то вони у 2021 році перевиконані на 6,5% від плану і на 12,2% перевищують торішній рівень за зазначений період.

Загалом, за перше півріччя цього року, держбюджет отримав майже 583 млрд грн, зокрема, в загальному фонді - 505,8 млрд грн, що на 4,9% вище плану і на 12,2% вище за показники січня-червня-2020.

Як зазначило казначейство, митниця в червні поточного року принесла майже 31,3 млрд грн, що на 9,4% вище очікуваного показника і на 44,6% вище за показник аналогічного місяця 2020 року. У січні-червні цього року митні надходження склали 174,6 млрд грн, що на 4,8% перевищило індикатив Мінфіну і на 39,6% - показники першого півріччя минулого року.

Податкові надходження у червні принесли до бюджету 50,8 млрд грн, ця сума на 6,1% вище планового рівня і на 57% - торішнього.

За січень-червень 2021 податкові надходження принесли в бюджет майже 291 млрд грн і на 6,2% були вище очікуваного показника, і на 7,9% - січня-червня-2020 року, свідчать дані ДКСУ.

Згідно з даними Держказначейства, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у минулому місяці знизилося до 11,99 млрд грн порівняно з 12,9 млрд грн у травні.

Доходи місцевих бюджетів у першому півріччі цього року були на 2,5% вище очікуваного рівня - 159 млрд грн, що на 20,8% вище шести місяців 2020-го. У червні місцеві бюджети отримали 27,5 млрд грн, що на 3,7% вище плану та на 22,8% більше минулорічного рівня.

Надходження від ЄСВ у червні склали 32,2 млрд грн, що на 28% більше, ніж у червні-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету у 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, зокрема, 959,854 млрд грн у загальному фонді, витрати - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.