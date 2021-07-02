Нардепи визначили види лізингу

1 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції» (проект № 3601), повідомляє ЛігаБізнес.

Відповідне рішення підтримали 321 нардепів.

Законом вносяться зміни до Податкового кодексу, якими усуваються суперечності у визначенні лізингової (орендної) операції та супутніх нормах.

Зокрема, уточнюється зміст поняття «лізингова операція» як передачі основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (лізингоодержувачам) за плату та на визначений строк.

Згідно із Законом, "лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу" . У документі даються визначення цих понять.

Оперативний лізинг (оренда) - це операція юридичної чи фізичної особи (лізингодавця/орендодавця), за якою лізингодавець/орендодавець передає іншій особі (лізингоодержувачу/орендарю) основні засоби, придбані або виготовлені лізингодавцем/орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом.

Лізинг вважається фінансовим, зокрема, якщо сума лізингових платежів, зазначених у договорі лізингу на момент укладення такого договору, дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її.

Зворотний лізинг - це операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних засобів фінансовій установі (лізингодавцю) з одночасним зворотним отриманням таких основних засобів такою фізичною чи юридичною особою (лізингоодержувачем).

Окрім того, у Законі містяться визначення таких понять, як «оренда житла з викупом» і «оренда житлових приміщень».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Для договорів лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набрання ним чинності.