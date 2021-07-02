Летиція та Філіп VI з доньками відвідали захід у Барселоні

Іспанська королева Летиція та король Філіп VI разом з доньками Софією та Леонор провели зустріч з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz. Захід відбувся у Барселоні, повідомляє 24 Канал.

Примітно, що всі члени сім'ї обрали вбрання у синіх відтінках. Король Філіп VI постав у блакитній сорочці та сірому костюмі. Принцеса Леонор приміряла чарівну синю сукню з квітковим принтом, тоді як інфанта Софія позувала в небесно-блакитному короткому вбранні.

Для ділової зустрічі королева Іспанії обрала лаконічний одяг, та вона однаково мала розкішний вигляд. Її Величність одягнула сукню з деніму темно-синього кольору. Широкий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру та тендітну талію.

Усі члени королівської сім'ї мали на обличчі захисні маски.