У Чорне море увійшов бойовий корабель Італії

В акваторію Чорного моря 1 липня увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591. Бойовий корабель є флагманом постійної групи НАТО SNMG2. При проходженні через Босфор італійський корабель супроводжував турецький фрегат Barbaros F244, повідомляє Слово і діло.

Мета візиту італійського фрегата не цілком зрозуміла. Швидше за все, він теж увійде до складу ескадри НАТО, яка бере участь у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze в Чорному морі.

Virginio Fasan побудований в 2013 році і несе на борту торпедне і ракетне озброєння, артилерійське універсальне знаряддя, а також протикорабельні і зенітні ракети.

Virginio Fasan F591 Відкритий джерело

Нагадаємо, у Чорному морі в понеділок, 28 червня, стартували військові навчання Sea Breeze-2021 і морське патрулювання, організовуються Військово-морськими силами (ВМС) України і шостим оперативним флотом ВМС США.