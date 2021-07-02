Наскільки виробництво електромобілів шкодить екології

Експерти Аргонської національної лабораторії в Чикаго провели дослідження і з'ясували, що за сукупним вуглецевим слідом електромобілі приносять екології набагато більше шкоди, ніж моделі з традиційним ДВС, повідомляє Автомир.

Експерти в своєму дослідженні врахували тисячі чинників, починаючи від типу металу, використовуваного в акумуляторах, закінчуючи кількістю алюмінію і пластика в конструкції. Головний аналітик лабораторії Джарод Корі Келлі розповів, що при виробництві електромобілів в атмосферу викидається набагато більше вуглекислого газу, якщо порівнювати з машинами, оснащеними ДВС. В першу чергу це пов'язано з виробництвом акумуляторів.

В якості ілюстрації експерти привели порівняння Tesla Model 3 і бензинової Toyota Corolla і порахували, через скільки кілометрів пробігу електромобіль з нульовим викидом CO₂ нівелює завдану навколишньому середовищу шкоду в процесі виробництва. Так, в умовах Китаю або Польщі, де більшу частину енергії отримують «брудним» способом, спалюючи вугілля, електромобіль стане екологічніше машини з ДВС тільки через 126 655 кілометрів пробігу. У Норвегії, де відмовилися від таких видобутку, точку рівноваги буде досягнуто на дистанції 14 000 кілометрів. Для Америки, де чверть загального обсягу видобутку електроенергії припадає на спалювання вугілля, цей показник склав 21 735 кілометрів.

За даними експертів, при виробництві електромобіля середнього розміру генерується 47 грамів вуглекислого газу на милю шляху. І це тільки на етапі виробництва до моменту передачі покупцеві. Для аналогічного бензинового автомобіля на милю генерується 32 грама CO₂. Але не все так погано - згідно зі звітом Reuters, в гіршому випадку, коли електромобіль в ході експлуатації будуть заряджати тільки від вугільної мережі, він буде викидати в повітря 4,1 тонни CO₂ в рік, в той час, як показник для бензинової машини складе більше 4,6 тонни.