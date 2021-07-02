Від 4 до 50 років: на чому літають пасажири українських авіакомпаній

Українські авіакомпанії експлуатують як відносно свіжі літаки, які отримали з заводу 4 роки тому, так і техніку з минулого століття, вік якої дістався позначки в 50 років, повідомляє Avianews.

У 2021 році найбільший молодий флот виявився у нового лоукостера Bees Airline, який розпочав польоти тільки в березні 2021 року. Його чотири авіалайнери мають середній вік 11,5 років.

На другому місці постає інше лоукостер - SkyUp із флотом з 12 авіалайнерів і середнім віком 13,3 років.

Топ-3 українських авіакомпаній з наймолодшим парком замикає «Роза Вітрів» (Windrose) - її 13 літаків мають середній вік 14,4 років.

Усе ще найбільша авіакомпанія України МАУ у 2021 році опустилася з другого місця у 2019 році на четверте. Середній вік її парку з 32 повітряних суден, внесених до державного реєстру, становить 14,6 років.

На п'ятому місці знаходиться Azur Air Ukraine, яка спеціалізується на перевезеннях туристів по популярних напрямках відпочинку. Її показник - в середньому 22,2 року для дев'яти повітряних суден.

Шосте місце за середнім віком повітряних суден - 30,7 років - зайняла невелика авіакомпанія Yanair із флотом з трьох авіалайнерів.

Замикає список «Мотор Січ» - її вісім літаків, які можуть використовуватися для пасажирських перевезень, мають середній вік 40,9 років.

Наймолодший і найстаріший літак

Наймолодшими літаками в Україні є два ATR 72-600 з флоту «Рози Вітрів» і один Boeing 737-800 з парку МАУ. Всі вони випущені у 2017 році, тобто мають вік 4 роки.

Найстаріший в Україні літак возить пасажирів «Мотор Січі». Це Ан-24, який випустили в 1971 році. Йому вже виповнилося 50 років.

Примітка: для розрахунку не бралися до уваги вертольоти і літаки, які не беруть участі у виконанні регулярних і чартерних рейсів або здійснюють польоти бізнес-авіації.

Для підготовки матеріалу використовувалися дані Державного реєстру цивільних повітряних суден України станом на 1 липня 2021 року. Середній вік флоту повітряних суден підраховується шляхом вирахування з 2021 зазначеного в реєстрі року виробництва літака, підсумовування віку всіх літаків у флоті і ділення загального віку флоту на число літаків в парку.

Наприклад: (2021-2000 + 2021-2011) / 2 = 15,5 років.

У випадку з МАУ до уваги не бралася інформація про літак Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSR. Він був збитий у січні 2020 року під час вильоту з Тегерана, але все ще є в реєстрі.