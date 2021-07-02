Закон про корінні народи "притісняє" росіян - ОТЗЖ

Ухвалення закону про корінні народи в ОПЗЖ назвали "черговим кроком" в розколі українського народу "на сорти за етнічною, культурною та мовною ознакою".

Про це йдеться в заяві партії.

"Цей закон лише поглиблює розкол в українському суспільстві. Україна перетворюється в націоналістичну державу, де є привілейовані народи, за якими закріплені всі культурні, мовні, інформаційні права і навіть право на власні представницькі органи. І є "небажані" безправні національні меншини, в першу чергу - росіяни, для яких є тільки дискримінація, образливі звинувачення, квоти, штрафи та політика примусової асиміляції" , - вважають в "Опозиційною платформі - За життя".

Водночас депутати від цієї партії були відсутні у Верховній Раді під час голосування і, таким чином, ніяк не вплинули на прийняття цього законопроєкту.

Як йдеться в тексті законопроєкті, "корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови та культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України".

Корінними в Україні визнаються кримські татари, кримчаки та караїми, які проживають на території Криму.