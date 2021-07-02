Стартували інспекції Держпраці: варіанти дій під час раптової перевірки

Держслужба з питань праці з 1 липня почала інспекційну кампанію на підприємствах з метою виявлення неоформлених працівників, повідомляє UBR.

Як розповів керуючий партнер ЮК "Наказ" Філіп Орлов, інспекції Держпраці часто проводяться "з грубими порушеннями законодавства", тому власникам підприємства, його посадовим особам і співробітникам необхідно бути поінформованими щодо своїх прав.

"Більшість таких перевірок можуть бути оскаржені в суді, однак якщо затягнути час, вчасно не звернутися до професійного юриста або ж легковажно розраховувати на те, що цього разу обійдеться - швидше за все, вам буде загрожувати 100% оплата штрафу" , - застеріг Орлов.

Юрист також дав поради, як необхідно поводитися з перевіряючими, і вказав, що вони не можуть робити в ході перевірки. Відзначимо, що дізнатися про це також можна, ознайомившись з відповідним порядком ходу перевірки.

Насамперед, вказує експерт, в разі приходу контролюючих органів підприємцям варто звернутися за юридичною допомогою. Якщо такої можливості немає, то важливо максимально повно зафіксувати хід перевірки.

"Це потрібно, щоб у майбутньому при виникненні проблем ви мали на рукаві незаперечний козир для суду: належним чином зафіксовані порушення податкової та служби з питань праці" , - говорить Орлов.

Варто враховувати, що відео-, аудіо- та фотофіксацію перевірки можуть проводити і представники Держпраці.

За грубі порушення прав співробітників роботодавцю може загрожувати і в'язниця. Наприклад, посадову особу підприємства можуть заарештувати до шести місяців або обмежити його свободу до двох років, якщо такий службовець "грубо порушив" угоду про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусив співробітника до виконання роботи, не обумовленої угодою (ст. 173 КК).

Однак Філіп Орлов акцентував, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише після проведення відповідної перевірки правоохоронними органами.

"Податкова або служба з питань праці не може на свій розсуд залякувати або взагалі звинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення. Рішення про наявність провини і її ступеня, залученні до покарання приймає виключно суд" , - вказав Орлов.

Найбільший штраф - 180 тис. грн - можна отримати за повторне порушення. Перевіряючі можуть провести другу перевірку на підприємстві з метою з'ясування, чи виконав роботодавець вимоги, запропоновані інспекцією в попередній раз.

Якщо ж під час першої перевірки інспектори не побачили порушень, то зробити другий візит на тій же підставі, на якому проходив перший (всього у Держпраці таких підстав 11), вони не можуть, зазначає Орлов.

При першій фіксації порушення в розпорядчому документі органу державної перевірки обов'язково повинен бути вказаний термін його усунення. Однак, каже Орлов, часто Держпраці ставить терміни, за які неможливо виконати припис. Ці терміни також можна оскаржити, зокрема, звернувшись до юристів.

Водночас будь-яке рішення інспектора можна оскаржити в територіальному органі Держпраці протягом 10 днів після виписки. Скаргу там повинні розглянути за 30 днів.

Орлов також зазначає, що найчастіше перевіряючі дізнаються про те, що співробітник працює без офіційного оформлення, безпосередньо під час особистого спілкування з ним. Згідно із законом інспектори мають право наодинці провести бесіду зі співробітником підприємства.