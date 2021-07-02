В Іспанії зафіксували спалах COVID-19 серед молоді

В Іспанії різко зросла кількість нових випадків COVID-19 серед молодих людей, які досі не зробили щеплення, повідомляє Укрінформ.

Більше третини із 47 мільйонів населення Іспанії вже повністю щеплено проти коронавірусу. Однак останніми днями в країні спостерігається різке зростання рівня заражень.

Як зазначається, більшість нових випадків припадає на молодих людей, які все ще чекають своєї черги, щоб зробити щеплення.

Кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч людей по всій Іспанії протягом останніх двох тижнів становить 117,7, зазначає видання. Однак, за його інформацією, серед жителів країни віком 12-19 років цей показник сягає 287,8.

За останніми даними, у світі виявлено 183,37 млн випадків коронавірусу. Внаслідок інфікування померли 3,97 млн людей, одужали понад 167,8 млн.