Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4%

Третій день поспіль (від моменту невдалого великого аукціону на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень) спотова ціна газу в Європі стабільно збільшується на 4% за добу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європа очікує загострення дефіциту газу - вже у вівторок (6 липня) зупиниться до суботи (10 липня) магістраль "Ямал-Європа", яка прокачує за добу близько 100 млн куб. м газу. Із 13 до 23 липня триватиме щорічне техобслуговування газопроводу "Північний потік" (170 млн куб. м на добу).

Ціна газу з поставкою в п'ятницю на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці $450 за тисячу кубометрів.

Крива ціни газу за останні три дні являє собою незвичне видовище - пряму, що йде вгору під кутом 45%.

Аж до 2019 року на час ремонту "Північного потоку" та "Ямалу-Європи" "Газпром" (MOEX: GAZP) збільшував прокачування газу через Україну. У 2020 році цього вперше не відбулося - усе недопостачання було компенсовано відбором газу зі сховищ у Європі. У 2020 році це трохи полегшило ситуацію на ринку, оскільки ПСГ Європи були переповнені.

Однак цього року ситуація протилежна - наповненість сховищ ЄС є на мінімальному рівні за історію спостережень (47,46% за даними Gas Infrastructure Europe за підсумками 30 червня), що на 15,21 пунктів нижче за середнє значення за останні п'ять років. Тому за аукціоном 29 червня на додаткові переривані потужності на транзит через Україну на липень (було виставлено 64 млн куб. м на добу) учасники ринку стежили з особливою увагою. Відмова "Газпрому" від бронювання потужностей на цьому аукціоні надала спотовим цінам на газ у Європі нового потужного імпульсу, який рухає їх третій день поспіль.

Генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон коментує кожен аукціон на газотранспортні потужності України.