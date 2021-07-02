Топ-5 найнеобхідніших засобів для волосся від трихолога

Серед великої кількості косметично засобів, число яких з кожним роком зростає, нескладно розгубитися і спокуситися на покупку зайвого, але такого привабливого продукту, або, навпаки, випустити з уваги дійсно варту уваги новинку, повідомляє РБК-Украина.

Трихолог Лариса Пономаренко склала список кращих засобів для волосся, якими варто обзавестись. Чек-листом вона поділилася в Instagram.

Топ-5 продуктів для волосся виглядає так:

1.Шампунь

Засіб для миття шкіри голови і волосся. Шампунь потрібен всім! Навряд чи хтось обійдеться без нього. Підбір шампуню справа тонка і не легка. І часто шампунь не справляється зі своїм завданням. Тоді на допомогу приходить....

2.Пілінг

Саме він виправить те, з чим не впорався шампунь, а саме очищення шкіри голови від накопичився жиру, клітин шкіри, інших забруднень.

3.Маска або бальзам для волосся

Вибір цього засобу залежить від початкового стану волосся - маска для більш пошкодженого волосся, бальзам - для менш.

4. Термозахист

Вважається, що він потрібен тільки перед використанням гарячих щипців або плойок. Насправді її потрібно використовувати постійно, якщо ви сушите волосся гарячим феном, часто перебуваєте на відкритому сонці або сидите під гарячим кондиціонером.

5.Масло для кінчиків

Не обов'язково волосся повинно бути блондованим. Довге не фарбоване волосся теж, найчастіше, має сухі кінці. Що б уберегти його від розсічення і ламкості, використовуйте масло для кінчиків.

Автор: Ольвія Агаркова