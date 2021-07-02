У Норвегії виплатять компенсації за шкоду здоров'ю після COVID-щеплення

Компенсація через негативні наслідки для здоров'я після вакцинації від коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca буде виплачена громадянам Норвегії. Це перші докази шкоди, завданої вакциною в країні, повідомляє Кореспондент.

В одному з випадків медпрацівник, якій зробили щеплення, після появи ускладнень померла в березні. Компенсацію отримають її родичі.

Два інших постраждалих - жінка-медпрацівник і чоловік у віці від 30 до 40 років - живі. Однак у чоловіка досі спостерігаються ускладнення після ін'єкції. Люди за станом здоров'я не можуть працювати.

Про яку суму компенсації йдеться, не повідомляється.