Кордон Білорусі та Литви охороняють прикордонники з ФРН, Франції та Угорщини

Прикордонники з Німеччини, Франції та Угорщини вирушили патрулювати кордон Білорусі і Литви через збільшення числа спроб нелегальних мігрантів перетнути її для в'їзду до Європейського союзу, повідомляє Вести.

Портал передає, що патрулювати кордони вирушили шестеро співробітників Європейського агентства охорони кордонів і берегової лінії Frontex. Незабаром їх число зросте до декількох десятків. На нове місце роботи вони приїдуть зі своєю зброєю, транспортом і спорядженням.

Прикордонники будуть проводити спільні операції по затриманню і депортації нелегалів, а також надавати оперативно-технічну допомогу владі в їх затриманні.