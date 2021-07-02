Нові тарифи на паркування в Києві: коли почнуть штрафувати

З 1 липня у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1459.

Згідно з документом, у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год., а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, - 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін - 5 грн/год.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства - у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, перші два тижні, починаючи від сьогодні, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

«Інспекція з паркування починає роз'яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати, - зазначив Костянтин Усов. - Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні - із 1 до 16 липня».

Заступник голови КМДА також наголосив, що всі майданчики будуть обладнані інформаційними табличками, на яких буде вказано чинний тариф у визначеному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.

Він також підкреслив, що дохід міста від паркування буде спрямований до спеціального фонду міського бюджету, з якого фінансуватиметься насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки киян на вулицях міста.