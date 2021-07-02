Названий кращий смартфон 2021 року

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назвали найкращим смартфоном 2021 року за підсумками виставки Mobile World Congress (MWC) 2021, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на сайті корейської компанії.

Флагманський апарат Samsung був нагороджений щорічною премією GLOMO Awards, яка присуджується за пристрої, програмне забезпечення та сервіси, що стимулюють інновації.

"Це найвидатніший Android-смартфон в історії Samsung", - відзначили журі категорії .

Апарат похвалили за AMOLED-дисплей, великий набір функцій, якісні камери та інші характеристики.

У шорт-лист категорії також потрапив Galaxy S20 FE, який є компромісною версією флагмана Galaxy S20.

"Для нас велика честь бути відзначеними в такому конкурентному категорії премії GLOMO 2021. Samsung створює інновації протягом багатьох років, і ми прагнемо випускати пристрої, які відповідають нинішнім і майбутнім потребам користувачів", - заявила старший віце-президент і керівник по маркетингу підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics Стефані Чой (Stephanie Choi) .

Генеральний директор GSMA Джон Хоффман (John Hoffman) привітав переможців і зазначив, що в сучасних непростих умовах «як ніколи важливо об'єднатися і віддати належне неймовірним інновацій і винаходів».

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G був представлений в січні. Апарат вийшов з 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм, процесором Exynos 2100 або Snapdragon 888 (в залежності від регіону), підтримкою 5G. Смартфон має від 8 гігабайт оперативної і від 128 гігабайт вбудованої пам'яті, камеру на чотири об'єктива дозволом 108, 10, 10 і 12 мегапікселів, акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин.