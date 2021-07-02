Рятувальники дістали тіла батька і дитини з колодязя зі сміттям

1 липня в Одеській області малолітня дитина з батьком впали в колодязь зі сміттям.

Надзвичайна подія сталася в селі Козацьке, Білгород-Дністровського району. На місце виклику оперативно прибули рятувальники.

"За допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для порятунку людей, мотузки та карабіни працівники ДСНС в дихальному апараті" Drager "дістали з колодязя, глибиною 10 м, зі сміттям глибиною 3 м, чоловіка, 1972 року народження та його сина 2012 народження, без ознак життя ", - йдеться в повідомленні.

Причина події та смерті встановлюються.