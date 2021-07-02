Hummer EV вразив розмірами на тлі інших авто (відео)

Електричний пікап GMC Hummer EV вперше зняли в природному середовищі існування. Машину помітили на вулицях Детройта, де вона здивувала своїми розмірами на тлі інших легковиків, повідомляє АвтоПортал.

Відповідне відео опублікував YouTube-канал Sinister Coyote 5.0.

Як видно в ролику, автор відео був приголомшений побаченим - Hummer EV в міських умовах дійсно виглядає дуже потужно. Втім, про велетенських розмірах машини відразу стало зрозуміло ще під час дебюту, коли були оголошені її ключові характеристик. Так, довжина електропікапа становить 5 507 мм, ширина - 2 201 мм. У звичайних умовах дорожній просвіт дорівнює 257 мм, але, коли автомобіль виїжджає на пересеченке, він збільшується до 302 мм.

Ще один цікавий момент в ролику - як тільки водій машини зауважив, що його знімають, то миттєво прискорився. Ну, а оскільки GMC Hummer EV ще випускається, то, очевидно, що очевидець зняв прототип в топової версії Edition 1, яка робить спринт до «сотні» за 3 секунди. Такий електропікап оснащується трьома електродвигунами потужністю 1000 к.с. і обертовим моментом 15 592 Нм. Запас ходу на одному заряді - 563 км. За кермом ж машини, очевидно, знаходився водій випробувач концерну General Motors.

Саме з варіанту GMC Hummer EV Edition 1 почнуться продажі новинки, відбудеться це на початку 2023 року. Ціна такого пікапа (в США) становить 112 595 доларів. Пізніше - ближче до осені - з'являться більш доступні варіанти - Hummer EV 3X за 99 995 доларів і Hummer EV 2Х за 89 995 доларів. Нарешті, навесні 2024-го з'явиться базовий варіант за ціною від 79 995 доларів.