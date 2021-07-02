На Закарпатті співробітник ДФС хотів притягти до відповідальності невинну людину

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Львова повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Закарпатті, який для поліпшення статистики намагався залучити до відповідальності невинної людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чиновник вручив громадянину письмове повідомлення про підозру у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без будь-яких доказів злочину. Встановлено, що він знав про невинуватість особи, а своїми протиправними діями намагався поліпшити статистику роботи", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що чиновника підозрюють в залученні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 372 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід - Нацполіція України.