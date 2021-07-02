На Закарпатті співробітник ДФС хотів притягти до відповідальності невинну людину

На Закарпатті співробітник ДФС хотів притягти до відповідальності невинну людину

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Львова повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Закарпатті, який для поліпшення статистики намагався залучити до відповідальності невинної людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чиновник вручив громадянину письмове повідомлення про підозру у незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без будь-яких доказів злочину. Встановлено, що він знав про невинуватість особи, а своїми протиправними діями намагався поліпшити статистику роботи", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що чиновника підозрюють в залученні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 372 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід - Нацполіція України.

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