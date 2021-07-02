В Україні почалися репетиції військового параду

Недалеко від Чернігова почалися репетиції військового параду, який пройде в Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності України, повідомляє Autoconsulting.

Всього в ньому братиме участь понад 300 одиниць військової техніки. Частину з них можна побачити на фото з репетицій.

Репетиції параду будуть проходити на чернігівському військовому аеродромі до 7 серпня.

А вже після колона переміститься до Києва, де продовжить репетиції на аеродромі заводу Антонова.

Крім того запланована і генеральна репетиція на Хрещатику.

В ході параду буде продемонстрована новітня техніка, яка є на озброєнні армії України. У тому числі і вітчизняні бронеавтомобілі, БТР, танки, САУ, зенітні комплекси, ракетні системи та багато допоміжних армійських автомобілів.