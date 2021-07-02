У Німеччині рекомендують не робити щеплення повторно препаратом AstraZeneca

Постійна зі щеплення комісія ФРН в черговий раз змінила рекомендації щодо вакцини Vaxzevria від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca: тепер після першої вакцинації цим препаратом рекомендується ставити друге щеплення вакциною на основі мРНК, повідомляє Інтерфакс.

Дозволеними в ЄС вакцинами від коронавірусу на основі мРНК є препарати BioNtech/Pfizer і Moderna, вакцина AstraZeneca - векторна.

"Комісія рекомендує громадянам, які отримали першу дозу вакцини Vaxzevria, незалежно від віку ставити друге щеплення з перервою менше в 4 тижні вакциною mRNA", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті комісії.

Відзначається, що рекомендація пов'язана зі швидким розповсюдженням інфекційного "дельта" - варіанти коронавірусу в Німеччині.