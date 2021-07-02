Кортежу президента знову зробили "зелений коридор" до ВР

Сьогодні, 2 липня так званий "зелений коридор" для кортежу президента України Володимира Зеленського був тільки до Верховної Ради.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Як стало відомо, приблизно за десять хвилин до проїзду кортежу президента, правоохоронці відключили світлофори і почали регулювати рух транспортних засобів, тим самим вони розвантажили рух автомобілів в напрямку ОП.

Відзначимо, що за дві хвилини до проїзду кортежу, поліцейські ввімкнули світлофори, і президент проїхав вже за загальними правилами дорожнього руху.