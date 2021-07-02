Лікар розповів, на які хвороби вказує ранковий кашель

Лікар розповів, на які хвороби вказує ранковий кашель

Кашель вранці проявляється при палінні, алергії та запаленні дихальних шляхів, однак, це далеко не всі причини, заявив лікар-терапевт Андрій Дзвінків. За його словами, сухість і роздратування в горлі можуть свідчити про самі різні захворювання, повідомляє Російська газета.

Якщо людина не курець, що не алергік і не страждає хронічними бронхітами та запальними процесами, причиною ранкового кашлю можуть бути проблеми з щитоподібною залозою, зі шлунково-кишковим трактом. Це може бути хронічний гастрит, тому що підвищена кислотність, надлишок шлункового соку, викликають відчуття сухості та пирхоті в горлі.

"Так само це може бути пов'язано з діабетом, тому що через підвищений цукор слизові підсихають, з'являється кашель" - пояснив доктор Андрій Дзвінків.

У рідкісних випадках кашель може виникнути через страви або алкоголь. Наприклад, після споживання занадто сухого рису в суші - він як наждак дратує горло, в результаті з'являється відчуття першиння.

"Алкоголь, випитий напередодні, як правило, з ранку теж сильно сушить в горлі, і з'являються сухий кашель, першіння і нудота" - зазначив Дзвінків.

Однією з причин появи кашлю може бути  працючий кондиціонер, оскільки він часто надмірно сушить повітря.

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