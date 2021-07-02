Лікар розповів, на які хвороби вказує ранковий кашель

Кашель вранці проявляється при палінні, алергії та запаленні дихальних шляхів, однак, це далеко не всі причини, заявив лікар-терапевт Андрій Дзвінків. За його словами, сухість і роздратування в горлі можуть свідчити про самі різні захворювання, повідомляє Російська газета.

Якщо людина не курець, що не алергік і не страждає хронічними бронхітами та запальними процесами, причиною ранкового кашлю можуть бути проблеми з щитоподібною залозою, зі шлунково-кишковим трактом. Це може бути хронічний гастрит, тому що підвищена кислотність, надлишок шлункового соку, викликають відчуття сухості та пирхоті в горлі.

"Так само це може бути пов'язано з діабетом, тому що через підвищений цукор слизові підсихають, з'являється кашель" - пояснив доктор Андрій Дзвінків.

У рідкісних випадках кашель може виникнути через страви або алкоголь. Наприклад, після споживання занадто сухого рису в суші - він як наждак дратує горло, в результаті з'являється відчуття першиння.

"Алкоголь, випитий напередодні, як правило, з ранку теж сильно сушить в горлі, і з'являються сухий кашель, першіння і нудота" - зазначив Дзвінків.

Однією з причин появи кашлю може бути працючий кондиціонер, оскільки він часто надмірно сушить повітря.