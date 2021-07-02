В Антарктиді рекордна спека

Організація визнала новий рекордний рівень високої температури в Антарктиді. На материку зафіксовано 18,3 градуса за Цельсієм, повідомляє Корреспондент.

Всесвітня метеорологічна організація ООН визнала новий рекорд спеки в Антарктиді. Як пише AFP﻿, на материку зафіксовано 18,3 градуса за Цельсієм.

Зазначається, що даний показник температури було зафіксовано на аргентинській дослідницькій станції Есперанса на Антарктичному півострові ще 6 лютого 2020 року.

Для порівняння, попередній рекорд там склав 17,5°C. Його зареєстрували також в Есперансі, але ще в 2015 році.

При цьому, ВМО відхилила такі показники температури, як 20,75°C. Вони були зафіксовані 9 лютого 2020 року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур.

Аналіз всієї отриманої інформації свідчить, що "імпровізований радіаційний захист привів до помилки теплового зміщення для датчика температури".

Відомо, що Антарктичний півострів за останні 50 років став регіоном з найбільш стрімким потеплінням - середній рівень температури піднявся майже на 3°C.

Нагадаємо, раніше в Організації заявили, що посуха може "перетворитися на наступну пандемію" - ризики зростають разом з потеплінням.