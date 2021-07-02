Кремль озвучив найбільший страх щодо України

У Кремлі продовжують гнути лінію про "зовнішнє управління" України. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що якщо Україна вступить у НАТО, то цим самим перекреслить перспективи нормалізації відносин з Москвою.﻿ Про це він заявив у ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє Сегодня.

"Це червона лінія", – сказав він, коментуючи євроатлантичні прагнення Києва.

Спікер Кремля також озвучив уже традиційний російський наратив, назвавши Україну несамостійною державою і вважає, що вона керується Америкою.

"Це країна, яка вважає, що вирішити свої внутрішні проблеми, проблему Донбасу, можна шляхом вступу у НАТО, в антиросійський військовий союз. Прагнення в сторону НАТО навпаки можуть додати більше нестабільності всьому європейському континенту. Це фактично може перекреслити перспективи нормалізації відносин між Росією і Україною і додати напруженості по всьому периметру наших кордонів. Для Путіна це є дуже великою стурбованістю", – сказав Пєсков.

У Кремлі відзначають, що такі дії України нібито і змушують Росію вживати заходів щодо забезпечення безпеки своїх кордонів.