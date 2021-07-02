У Ялті почали відкривати пляжі після повені

У включеному Криму Ялта з 2 липня відкриває частину пляжів, які ще два тижні тому закрили через повінь, повідомляє Страна.ua.

Купатися можна на узбережжі від Фороса до Алупки. Утриматися від купання рекомендують на інших пляжах. Актуальні списки відкритих пляжів обіцяють публікувати в соцмережах "глави адміністрації". На сьогодні в нього входять 22 пляжу з 86. Нагадаємо, потужний циклон обрушився на анексуваний півострів 17 червня. Тоді повінь сталася в Керчі й декількох населених пунктах на сході. Через це в регіоні ввели режим НС.

Через день злива вдарив по Ялті, викликавши вихід річок з берегів, підтоплення вулиць і будинків. Під Ялтою тоді зійшли селеві потоки, від повені постраждали 18 осіб.

Після рясних опадів у Ялті, де сталося підтоплення, місцеве водосховище, що живить місто, наповнилося 24,5 млн кубічних метрів води, що перевищує річний запас.

Через тиждень після потопу в Ялті стихія знову обрушилася на місто. За кілька годин 26 червня. Дощ тоді торкнувся й Алушти. Там розмило кілька ґрунтових доріг, вітер повалив одну електроопору.