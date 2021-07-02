РФ ініціює в ПАРЄ резолюцію через закон про корінні народи

Російська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи готує резолюцію "про порушення прав нацменшин в Україні".

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Приводом для таких дій стало прийняття Верховною Радою закону про корінні народи. Глава російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой назвав документ, ухвалений українським парламентом "сегрегацією".

Також, за словами Толстого, підписали документ про підготовку резолюції представники Сербії, Вірменії, Угорщини та Молдови.

Відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, "корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови та культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України".

Корінними в Україні визнаються кримські татари, кримчаки та караїми, які проживають на території Криму.