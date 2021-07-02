Париж, Мальдіви чи Швейцарія – побувати в цих куточках світу, не виїжджаючи з рідної країни, цілком реально. Поки з закордонними мандрівками все складно, шукаємо альтернативу і доводимо – в Україні є все, і навіть більше, повідомляє Обозреватель.

Топ-5 локацій, які зможуть подарувати відчуттям закордонної краси.

Центр культури вина SHABO

Пейзажне шато з унікальними архітектурними об'єктами нагадає вам про Швейцарію. Тут 1200 гектарів виноградників – за розміром це майже сім парків "Софіївка". Неосяжність місця можна оцінити з балкону унікального Будинку ігристих вин. Споруда нагадує старовинний замок і водночас є комплексом з найсучаснішим обладнанням для створення ігристих вин.

Двохсотлітні швейцарські підвали, сучасні арт-об'єкти, музеї, кінотеатри, музичний фонтан, виробництво та професійні дегустації вин, які підкорюють світ, – тут ви точно проведете вихідний цікаво. Доповнить етнологічну екскурсію шашлик, приготований на виноградній лозі, та фірмові хінкалі затишного ресторанного комплексу "Шабський дворик".

Визначено ТОП-5 місць в Україні, які можуть замінити закордонні поїздки

Як доїхати: на авто – 6 годин з Києва до селища Шабо. Більше 9 годин їхати потягом (ціна квитків від 200 гривень) "Київ – Одеса", "Київ – Ізмаїл" до Одеси чи Білгород-Дністровського, звідки до Шабо часто курсують електрички та автобуси.

Проживання: в Затоці або в Одесі – в середньому 1-1,5 тисячі гривень за стандартний номер в готелі.

Чернівці – маленький Париж

В елегантних будинках та затишних вуличках Чернівців переплетено культури багатьох народів. Архітектурна перлина міста – Чернівецький університет, який сміливо можно порівняти з Сорбонною чи Оксфордом. Вражає також і вулиця Ольги Кобилянської, де колись жили багатії. Зараз це прекрасна, вимощена бруківкою пішохідна вулиця. Рівно опівдні музикант в національному одязі грає з балкону ратуші традиційну мелодію – не пропустіть!

Визначено ТОП-5 місць в Україні, які можуть замінити закордонні поїздки

Як доїхати: машиною за 8 годин або рейсовим автобусом (ціна – від 350 гривень). Потягом "Київ – Чернівці" за 12 годин (ціна – від 250 гривень).

Проживання: ціна на стандартні номери готелю – в середньому 700-900 гривень.

Загадковий Джарилгач

Найбільший незаселений острів України Джарилгач, якого майже не торкнулась цивілізація, – альтернатива Мальдівам. Це місце для усамітненого відпочинку з наметами, плавання у найчистішій воді та споглядання дикої природи морського узбережжя. Якщо пощастить, ви зустрінете оленів, дельфінів і навіть скатів.

Визначено ТОП-5 місць в Україні, які можуть замінити закордонні поїздки

Як доїхати: потягом "Київ – Херсон" або "Київ – Миколаїв" (ціна – від 218 гривень) – маршруткою до Скадовська – катером або поромом до острова (ціна – від 200 гривень в обидва боки).

Асканія-Нова – українська Африка

Цей степовий заповідник на території Херсонської області – одне із семи чудес України. У напівдиких умовах в Асканії-Новій живуть африканські зебри, антилопи, дикі коні, бізони, верблюди та інші тварини з усіх куточків світу, росте аж 500 видів рослин. Туристи приїздять сюди, щоб насолодитися степовою природою та на власні очі побачити унікальних тварин на відстані 10-15 метрів.

Визначено ТОП-5 місць в Україні, які можуть замінити закордонні поїздки

Як доїхати: машиною за 9 годин з Києва. Потягом "Київ-Херсон" (ціна – від 190 гривень) – автобусом "Херсон-Асканія-Нова" (ціна – від 200 гривень). Мандрівка займе близько 15 годин.

Буцький каньйон – місце сили

Це мальовничий гранітний каньйон на річці Гірський Тікич. Скелясті береги простягаються на 2,5 кілометри, а у висоту сягають 30 метрів. Тут можна порибалити, покататися на човнах, зайнятися скелелазанням і просто відпочити з наметом. Поруч огляньте водоспад Вир, водяний млин XIX століття і навіть український Стоунхендж – залишки старої споруди з великих брил граніту.

Визначено ТОП-5 місць в Україні, які можуть замінити закордонні поїздки

Як доїхати: машиною з Києва за 3 години. Будь-яким автобусом, що їде у напрямку селища Маньківка або Тальне (ціна – від 230 гривень)