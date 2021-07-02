Дефіцит загального фонду держбюджету виріс до 49,8 млрд грн

Дефіцит загального фонду державного бюджету України в червні 2021 року зріс до 18,5 млрд грн, а від початку року - до 49,8 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За січень-червень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд - із дефіцитом у сумі 49,8 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 118,9 млрд грн", - зазначено в релізі на сайті Мінфіну в п'ятницю з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з ними, у червні загальний фонд держбюджету отримав 84,9 млрд грн доходів, що на 6,9% вище від розпису, а за підсумками першого півріччя до держбюджету надійшло 505,9 млрд грн доходів, що на 4,9% більше від розпису. При цьому видатки за шість місяців становили 558,4 млрд грн, або 92,6% від розпису за цей період.

"Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - наголосив Мінфін у релізі.

За даними міністерства, фактичні запозичення до загального фонду держбюджету за шість місяців становили 257,8 млрд грн, або на 23,4% менше за план. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 211,4 млрд грн, зокрема в іноземній валюті - 59,7 млрд грн ($1,7 млрд та EUR409,9 млн).

Із зовнішніх джерел Мінфін залучив за зазначений період 46,7 млрд грн, зокрема 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) - через розміщення восьмирічних облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під 6,875% річних, 9,6 млрд грн - надходження коштів позики МБРР для проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення", а також 1,1 млрд грн ($40 млн) - позика від МБРР за програмою "Додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".