Рада ратифікувала договір з Францією для поліпшення водопостачання в Києві

Верховна Рада ратифікувала договір з Францією за офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання в Києві.

Про це повідомила народний депутат Леся Забуранна.

У цьому документі Верховна Рада звернулася до провідних компаній у цій сфері та уряду Французької Республіки для надання технічної підтримки та кредитного фінансування.

"Загальна сума проекту становить 70 млн євро. Термін кредиту - 40 років, в тому числі 15 років пільгового періоду. К﻿редитна ставка на весь період фіксована і складає 0,0092 відсотка річних. Це безпрецедентно вигідні для України умови" , - написала депутат в Facebook.

У документі зазначено, що 30% контракту становитимуть товари, роботи та послуги українського виробництва.