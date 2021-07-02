Рада ратифікувала договір з Францією для поліпшення водопостачання в Києві
Верховна Рада ратифікувала договір з Францією за офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання в Києві.
Про це повідомила народний депутат Леся Забуранна.
У цьому документі Верховна Рада звернулася до провідних компаній у цій сфері та уряду Французької Республіки для надання технічної підтримки та кредитного фінансування.
"Загальна сума проекту становить 70 млн євро. Термін кредиту - 40 років, в тому числі 15 років пільгового періоду. Кредитна ставка на весь період фіксована і складає 0,0092 відсотка річних. Це безпрецедентно вигідні для України умови", - написала депутат в Facebook.
У документі зазначено, що 30% контракту становитимуть товари, роботи та послуги українського виробництва.
"Це дуже важливий для киян закон, який не тільки вигідний з фінансової точки зору, а також спрямований на забезпечення більш 3 млн жителів столиці якісною питною водою", - додала Забуранна.