У Раді закликали міністра Ткаченко піти у відставку через расизм

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має добровільно піти у відставку після "расистського скандалу", повідомляє Деловая столица.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка від фракції "Європейської Солідарності".

Раніше ведуча Кароліна Ашіон у себе в Facebook 30 червня розповіла про інцидент, який стався 6 років тому. На той час вона працювала на каналі "2+2" (належить медіахолдингу "1+1 Медіа"). За словами ведучої, їй відмовили в участі у кастингу через колір шкіри. Тодішній гендиректор медіахолдингу Олександр Ткаченко запропонував їй "подивитися на себе в дзеркало". Нещодавно ведуча при особистій зустрічі нагадала Ткаченку про той випадок, однак міністр і цього разу відмовився вибачитися.

"Сьогодні в Україні представники чинного уряду дозволяють собі дискримінацію за кольором шкіри, за расовою ознакою. Хочу привернути увагу до заяви журналістки Кароліни Ашіон, яка розповіла історію про те, як її не взяли працювати на "1+1", а конкретно Олександр Ткаченко, який сьогодні є міністром культури, за те, що у неї якийсь не такий колір шкіри. І коли нещодавно вона на днях підійшла до нього і нагадала про це, по суті відбулося підтвердження цієї позиції" , — сказала Федина.

Вона переконана, що після цього міністр мав би піти у відставку.

"Мені здається, що після такого скандалу пан міністр мав би добровільно скласти повноваження. Інакше ми можемо констатувати, що у нас в уряді є сексисти і расисти, що неприйнятно для демократичної держави" , — наголосила нардепка.

Федина підкреслила, що міністри не мають права порушувати основоположні права людини.