Volkswagen представив нову версію Tiguan

Німецький концерн Volkswagen підготував для шанувальників кросовера Tiguan нову версію Urban Sport. Для новинки будуть запропоновані 9 різних силових агрегатів, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Зовні автомобіль відрізняється яскравим забарвленням з контрастними чорними декоративними елементами. Крім того, він отримав розширену комплектацію.

Автомобіль отримав бампери в колір кузова з чорними глянсовими вставками. Джерело: Volkswagen

Автомобіль отримав бампери в колір кузова з чорними глянсовими вставками, хром-пакет, чорний задній спойлер збільшеного розміру, рейлінги, 18-дюймові диски Sebring та корпуси дзеркал чорного кольору.

У списку стандартного устаткування – 18-дюймові диски Sebring та корпуси дзеркал чорного кольору. Джерело: Volkswagen

У салоні з'явилися хромовані накладки на порогах з підсвічуванням, сталеві накладки на педалях і майданчику для відпочинку лівої ноги. Для пасажирів запропоновані нові комфортабельні сидіння з поперекової підтримкою та комбінованою обробкою з контрастною червоною прострочкою. Доповнюють картину тоновані стекла.

У салоні з'явилися хромовані накладки на порогах з підсвічуванням, сталеві накладки на педалях та майданчику для відпочинку лівої ноги. Джерело: Volkswagen

Також в активі новинки – рульовий механізм із змінним передавальним відношенням, як у версії R-Line, спортивні налаштування шасі, світлодіодні адаптивні фари LED Light Assist, система Lane Assist цифрове радіо, 3-зонний клімат-контроль Air Care Climatronic з активним фільтром та інші опції.

Для пасажирів запропоновані нові комфортабельні сидіння з поперекової підтримкою і комбінованою обробкою з контрастною червоною прострочкою. Джерело: Volkswagen

За доплату (1995 євро) можна додати проекційний дисплей, аудіосистему Harman Kardon з 16-канальним підсилювачем, 8-у динаміками і сабвуфером загальною потужністю 480 ват. Також в списку опцій є матричні світлодіодні фари з ДГЗ і поворотними вогнями, динамічним регулюванням світла і іншими функціональними можливостями.

Вартість в Німеччині стартує з позначки 33 125 євро з урахуванням місцевих податків за версію Tiguan зі 130-сильним бензиновим турбомотором 1.5 TSI. Початковою версією для шанувальників дизельних машин є версія Tiguan 2.0 TDI потужністю 122 к.с., за яку просять від 35 475 євро.