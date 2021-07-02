Тренді літніх зачісок 2021
Цього року серед зачісок на піку популярності розпущене волосся під банданою, пучки та прості локони. Крім того, у тренді буде довгий чубчик на дві сторони й коси, повідомляє Обозреватель.
Також у моді цього сезону ефект мокрого волосся. Відповідний пост опублікувала стилістка Катерина Полякова на своїй сторінці в Instagram.
Розпущене волосся під банданою
Яскрава хустка ідеально доповнить літній образ і до того ж захистить голову від сонця.
Пучки
Недбало зібрані пучки залишаються одними з найбільш модних зачісок, особливо влітку. Можна прикрасити резинкою, хусткою.
Прості локони
Такі, ніби ви нічого і не робили, щоб їх отримати – легкі хвилі або природні кучері.
Крабик
Зачіски, зібрані крабиками, залишаються в тренді. Можна зібрати все волосся і стягнути декілька пасом.
Довгий чубчик на дві сторони
Це наймодніший варіант чубчика сьогодні, оскільки він красиво обрамляє обличчя.
Коси
Тут не варто доводити зачіску до ідеалу, оскільки легка недбалість у тренді. Одна, дві коси або коси тільки біля обличчя як пасма.
Ефект мокрого волосся
Останній за списком, але не за важливістю тренд. Він освіжить будь-який образ: і повсякденний, і на вихід.