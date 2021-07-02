Тренді літніх зачісок 2021

Цього року серед зачісок на піку популярності розпущене волосся під банданою, пучки та прості локони. Крім того, у тренді буде довгий чубчик на дві сторони й коси, повідомляє Обозреватель.

Також у моді цього сезону ефект мокрого волосся. Відповідний пост опублікувала стилістка Катерина Полякова на своїй сторінці в Instagram.

Розпущене волосся під банданою

Яскрава хустка ідеально доповнить літній образ і до того ж захистить голову від сонця.

Розпущене волосся під банданою. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Пучки

Недбало зібрані пучки залишаються одними з найбільш модних зачісок, особливо влітку. Можна прикрасити резинкою, хусткою.

Пучки в тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Прості локони

Такі, ніби ви нічого і не робили, щоб їх отримати – легкі хвилі або природні кучері.

Прості локони в тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Крабик

Зачіски, зібрані крабиками, залишаються в тренді. Можна зібрати все волосся і стягнути декілька пасом.

Зачіски, зібрані крабиками, залишаються в тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Довгий чубчик на дві сторони

Це наймодніший варіант чубчика сьогодні, оскільки він красиво обрамляє обличчя.

Довгий чубчик на дві сторони у тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Коси

Тут не варто доводити зачіску до ідеалу, оскільки легка недбалість у тренді. Одна, дві коси або коси тільки біля обличчя як пасма.

Коси у тренді 2021 року. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Ефект мокрого волосся

Останній за списком, але не за важливістю тренд. Він освіжить будь-який образ: і повсякденний, і на вихід.