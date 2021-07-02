Дві компанії поповнили фінансовий ринок

Національний банк вніс до Державного реєстру фінансових установ дві компанії - ТОВ "Приватна бесіда" та ТОВ "Фінансова компанія "Бебкоін Мані".

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку﻿.

Зазначено, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення на засіданні 25 червня 2021 року.

ТОВ "Фінансова компанія "Бебкоін Мані" отримало дві ліцензії – на надання коштів у позику (зокрема і на умовах фінансового кредиту) і на надання послуг з факторингу.

ТОВ "Приватна бесіда" поки не має ліцензій на надання фінансових послуг.