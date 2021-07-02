Північна Македонія почне видавати паспорти з новою назвою країни

Північна Македонія почне видавати нові паспорти з конституційною назвою держави, повідомляє Укрінформ.

Прем’єр-міністр країни Зоран Заєв підтвердив, що в понеділок він отримає паспорт з новою назвою держави "Північна Македонія".

Він також зазначив, що федерації в країні, які не змінили свою назву, щоб відображати умови Преспанської угоди, зроблять це найближчим часом.

Прем’єр виступив з промовою в контексті першого Prespa Forum Dialogue, який відбувся в Охриді. В ньому взяв участь Алексіс Ципрас, лідер головної опозиційної сили Греції СІРІЗА.

На зустрічі із Заєвим Ципрас, під керівництвом якого уряд підписав Преспанську угоду у 2018 році, чітко зазначив важливість неухильного виконання угоди, особливо з точки зору назв державних установ та посилань на підручники.

Минулого місяця уряд Греції та Грецька національна федерація футболу поскаржились до УЄФА через герб на майці Північної Македонії. Грецька сторона виступила проти використання на гербі назви Федерації футболу Македонії (ФФМ), оскільки вона не містила слова "Північна".

Як відомо, Преспанська угода – це угода, яку досягнули 12 червня 2018 року Греція та Республіка Македонія під егідою ООН, яка вирішувала довгу суперечку щодо назви Македонії шляхом перейменування Македонії на Північну Македонію.

Угода була ратифікована парламентами обох країн 25 січня 2019 року. Преспанська угода не може бути замінена ніякими іншими угодами або договорами, а її положення є юридично обов'язковими для обох сторін з точки зору міжнародного права і залишатимуться чинними назавжди.