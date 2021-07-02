Депутати подарували міністру оборони жіночі туфлі

Народні депутатки від фракції "Європейська солідарність" подарували міністру оборони Андрію Тарану дві пари жіночих туфель.

"Вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандувачу Зеленському підбори. Нехай сходять у них на парад!" , - написала депутатка Ірина Геращенко.

Також сьогодні група народних депутатів від фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" закликали провести службове розслідування з приводу рішення про необхідність курсанткам маршувати на підборах під час параду до Дня Незалежності.