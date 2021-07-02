Світ почав повертатися до допандемічного стану

У 1920 році Уоррен Гардінг став президентом США, пообіцявши "повернення до норми" після війни і пандемії грипу в 1918-1920 роках. Зараз його мета звучить як ніколи актуальною на тлі пандемії коронавірусу. Однак, досягти такої мети буде важко, повідомляє Дзеркало тижня.

Теоретично вакцини повинні припинити пандемію COVID-19. Уже одна третина людей у ​​віці від 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини. Однак багато регіонів в світі істотно відстають в темпах вакцинації. Австралія, Бангладеш і Таїланд ввели нові карантинні обмеження. Навіть в Чилі, де 77% людей старше 12 років отримали щонайменше одне щеплення, минулого місяця було посилено карантин.

Такі випадки не ставлять під сумнів ефективність вакцин. Наприклад, Ізраїль, де більшість дорослих майже повністю завершили процес вакцинації препаратом Pfizer, мають відносно стабільне життя, хоча поширення нового штаму вірусу викликає тривогу.

Але в більшості країн світу повернення до нормальності - це занадто віддалена перспектива. І відмінності в рівнях вакцинації повністю не пояснюють, чому деякі країни мають більш стабільну ситуацію з коронавірусом, ніж інші.

COVID-19 змінив життя настільки потужно, що всі аспекти його впливу важко перерахувати вичерпно. Однак будь-які спроби оцінити, наскільки його вплив відступає, вимагають заходи нормальності. Аналітики видання розробили так званий індекс повернення до норми, відстежуючи три типи діяльності, такі як подорожі, дозвілля, а також комерційна діяльність.

Для кожної змінної аналітики враховували щоденні або щотижневі дані для 50 країн, на частку яких припадає 76% світового населення і 90% глобального ВВП. Вони виміряли зміну кожного фактора від його попереднього рівня. Глобальний показник оцінює кожну країну за чисельністю населення.

Індекс розрахований щодо норми, умовно дорівнює 100. Коли в березні 2020 року була оголошена пандемія, Китай вже заблокував свою діяльність, опустивши індекс до 80. У міру поширення захворювання індекс досяг мінімуму - 35. У липні минулого року він коливався близько 60. зараз індекс становить 66, це означає, що тільки половина "зривів", викликаних COVID-19, була "відшкодована".

Більшість західних країн близькі до цього середнього показника. Америка знаходиться на рівні 73, ЄС - 71, Австралія - ​​70, а Великобританія - 62. У багатьох регіонах діапазон ширший. І Гонконг, і Нова Зеландія, лідери, які мають показник 96 і 88, користуються майже повної нормальністю. На відміну від цього, з квітня індекс повернення до норми Малайзії впав з 55 до 27.

У минулому році багато видів комерційної діяльності зупинилися через локдауни: кінотеатри закриті спортивні заходи і рейси відстрочені.

Хоча зараз багато кінотеатрів відкрито, студії почали продавати контент безпосередньо стрімінговим сервісів. За винятком кінобуму в Китаї під час новорічних свят в лютому - коли щотижневі доходи кінотеатрів в країні виросли.

Ситуація навколо спортивних подій і авіаподорожей більш оптимістична. На спортивних заходах частково відновлюється присутність аудиторії. Сьогодні в небі є тільки 30% літаків від кількості, яке було в 2019 році, через заборони на подорожі та правил карантину.

Хоча багато урядів вимагають, щоб люди сиділи вдома, такі правила важко виконувати. У квітні минулого року, незважаючи на те, що половина населення світу сиділа на карантині, глобальне час перебування поза домом впало лише на 15%. Рівень дотримання вимог сьогодні виглядає настільки ж низьким.

Остаточні змінні індексу залежать в основному від вибору окремої особи або країни. Люди повертаються до звичних темпів життя в залежності від того, як їм дозволяє це робити влада країни. Використання громадського транспорту почастішало, те ж саме стосується і відвідування роздрібних магазинів і офісів, при цьому багато людей все ще працюють віддалено.

Значення індексу на рівні країн варіюється - від 16 до Перу в квітні 2020 року до 97 у В'єтнамі в минулому місяці. Кілька закономірностей пояснюють більшість відмінностей між країнами.

Логічно, що місця, де спостерігаються великі спалахи вірусу, як правило, найбільш далекі від "нормальності".

Індекс нормальності відстежує офіційні дані про кількість смертей, тому, цілком можливо, що не всі смертельні випадки коронавірусу були враховані. Це стосується і офіційної статистики поширення хвороби і тестування.

Життя залишається віддаленним від норми в більшості країн, де спалахи хвороби COVID-19 виросли до того, як достатня кількість людей змогла отримати захист і вакцину.

На показник норми також впливають фактори, не пов'язані з пандемією. Наприклад, країни Азії отримали нижчий показник індексу повернення до норми, ніж можна було очікувати. Життя змінилося більше в місцях з великою підтримкою громадянських свобод, ніж в менш вільних країнах.

Це можна пояснити тим, що люди в деяких країнах довіряють своїм лідерам або вони відчувають себе відповідальними за добробут один одного. А багаті країни, де багато людей можуть працювати віддалено, мають нижчий індекс повернення до норми, ніж бідні.

Індекс нормальності не відслідковує економічного відновлення. Певні види діяльності, наприклад, авіаперевезення, з часом, можуть відновитися.