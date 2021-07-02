У Києві центр масової вакцинації на базі МВЦ буде працювати щодня

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко заявила, що центр масової вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) з 5 липня буде працювати щодня з 10:00 до 17:30, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За останній місяць в столиці кількість зроблених щеплень зросла в 2,7 рази - з 125 тис. на початку червня до 344 тис. в кінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тому ми прийняли рішення змінити графік роботи Центру на щоденний ", - сказала вона.

Старостенко зазначила, що для вакцинації можна попередньо записатися через сервіс Helsi.me.