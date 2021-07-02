В "ЛНР" повідомили, що хотіли залишитися у складі України

Самопроголошена влада невизнаної "ЛНР" змінили риторику щодо незаконного "референдуму" 2014 року на території Луганської області, який сприяв окупації частини регіону Росією, повідомляє Деловая столица.

Так, "депутат" так званої "народної ради ЛНР" Олександр Єрмоленко заявив, що на "референдумі" жителі Донбасу голосували за те, щоб мати суверенітет і можливість розмовляти російською мовою, залишаючись у складі України.

"Рішення референдуму 2014 року, щоб мешканці Донбасу були у складі України, але говорили російською, мали свій суверенітет, мали свої певні можливості у складі України, Україна тоді це не почула" , — сказав Єрмоленко.

Нагадаємо, в бюлетені псевдо "референдуму" було написано: "Чи підтримуєте Ви акт про державну самостійність "ЛНР" (або "ДНР").