Надходження до бюджету від управління корупційними активами виросли в 4 рази

За 6 місяців цього року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перерахувало до державного бюджету 19,2 млн грн від управління арештованими активами, переданими управителям на підставі договорів, повідомляє АРМА.

У порівнянні з першим півріччям минулого року сума надходжень зросла на 357%, або в 4,5 раза.

При цьому надходження з початку цього року майже на чверть (22%) перевищили суму надходжень до бюджету за весь минулий рік.

Протягом червня держава отримала рекордні 3,8 млн грн від управління арештованим майном, що у місячному вимірі є найвищим показником за весь час діяльності АРМА.

Зазначені суми не враховують витрат, які управителі здійснюють для відновлення і покращення активів. Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання. Для збереження арештованих активів у першому кварталі цього року відібрані АРМА компанії-управителі витратили 58,6 мільйона гривень. Крім того, управителі сплачують значні суми податків та створюють нові робочі місця завдяки користуванню активами.

Слід також наголосити, що вказані кошти є надходженнями лише від одного способу управління активами, які здійснює АРМА. Сюди не входять кошти від реалізованого на торгах майна та передані Агентству арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках.