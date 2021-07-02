Україна може виграти Євро-2020: тренер збірної Іспанії
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке у спілкуванні зі ЗМІ висловив думку, що збірна України може виграти Євро-2020, повідомляє УНИАН.
Іспанського фахівця цитує ТАСС.
"Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти цей турнір", - сказав Енріке.
Нагадаємо, і Україна, і Іспанія виступлять у чвертьфіналі Євро-2020. Українці 3 липня зіграють проти збірної Англії, а іспанці 2 липня зустрінуться зі Швейцарією.
Луїс Енріке добре знайомий зі збірною України - минулого року Іспанія грала проти "жовто-синіх" у Лізі націй. У першому колі іспанці розгромили Україну з рахунком 4:0, але зустріч у відповідь завершилася перемогою України (1:0).
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця. Це стало можливим в тому числі завдяки перемозі шведської збірної над Польщею в 3-му турі.
- В 1/8 фіналу Україна в додатковий час вирвала перемогу у Швеції (2:1).