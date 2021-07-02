Україна може виграти Євро-2020: тренер збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке у спілкуванні зі ЗМІ висловив думку, що збірна України може виграти Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Іспанського фахівця цитує ТАСС﻿.

"Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти цей турнір" , - сказав Енріке.

Нагадаємо, і Україна, і Іспанія виступлять у чвертьфіналі Євро-2020. Українці 3 липня зіграють проти збірної Англії, а іспанці 2 липня зустрінуться зі Швейцарією.

Луїс Енріке добре знайомий зі збірною України - минулого року Іспанія грала проти "жовто-синіх" у Лізі націй. У першому колі іспанці розгромили Україну з рахунком 4:0, але зустріч у відповідь завершилася перемогою України (1:0).

Збірна України на Євро-2020: результати