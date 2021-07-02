Озвучено термін подорожчання нафти до 100 доларів

Аналітики очікують, що ціни на нафту продовжать зростати в найближчі місяці, причому в Bank of Amrerica називають позначку в 100 доларів за барель до літа 2022 року, повідомляє "Лента.ру".

За перше півріччя 2021 нафта вже подорожчала на 45 відсотків, її вартість наближається до 80 доларів вперше за більш ніж два з половиною роки.

Фахівці пояснюють зростання цін комбінацією ряду факторів, включаючи програми вакцинації, поступове пом'якшення обмежень, пов'язаних з коронавірусом, і скороченням видобутку, про який в 2020 році домовилося в ОПЕК+.

У Goldman Sachs вважають, що ціна за барель сорту Brent досягне 80 доларів в третьому кварталі цього року. У JPMorgan також орієнтуються на цю позначку, але терміни прогнозують більш пізні - останній квартал 2021 року. Це пов'язано з тим, що попит, як очікують провідні фахівці в Організації країн-експортерів нафти, Міжнародному енергетичному агентстві і Міністерстві енергетики США, у другій половині 2021 року буде відновлюватися ще швидше, ніж зараз.

Можливою перешкодою для зростання цін залишається невизначеність ситуації з коронавірусом. Поширення нових варіантів COVID-19 знову може привести до скорочення попиту. Наприклад, повернення обмежень вже призвело до уповільнення зростання виробництва в Китаї.

Перешкодити подорожчанню нафти може і підняття ключових ставок світовими центральними банками, стурбованими прискоренням інфляції, вважає аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга. Також обмежити зростання цін може зайве нарощування видобутку або зняття обмежень з експорту іранської нафти - якщо попиту на ці додаткові барелі після скасування санкцій щодо Тегерана не буде. Останнє малоймовірно, вважає експерт.

В середині червня з прогнозом про зростання ціни до 100 доларів за барель вже в цьому році виступали найбільші світові трейдери. Вони звертали увагу, зокрема, на обмеження по видобутку з боку ОПЕК+, що поки що зберігаються. При цьому 1 липня повідомлялося, що Росія і Саудівська Аравія досягли попередніх домовленостей про поступове збільшення видобутку в найближчі місяці, але деталі поки не були узгоджені. Пізніше стало відомо також, що представники країн - учасниць ОПЕК+ не змогли прийти до консенсусу про плановані обсяги на серпень.