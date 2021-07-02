Новий Nissan Qashqai продається "як гарячі пиріжки"

Новий кросовер Qashqai від Nissan лише починає з'являтися в дилерських центрах Європи, проте кількість замовлень на нього вже перевищила 10 тисяч. Дебют третього покоління легендарного кросовера Nissan відбувся у лютому, а зараз він починає надходити до дилерських центрів в Європі. В України продажи кросоверу стартують восени, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба﻿ компанії. У новому Qashqai збережено принципи, що лежали в основі концепції, дизайну та розробки двох попередніх поколінь: вишуканий дизайн, комфорт салону та економічний силовий агрегат в поєднанні з високою якістю та враженнями від керування, властивими для автомобілів більш високого класу.

У новому Qashqai збережено принципи, що лежали в основі концепції, дизайну та розробки двох попередніх поколінь
У новому Qashqai збережено принципи, що лежали в основі концепції, дизайну та розробки двох попередніх поколінь. Джерело: Nissan

Дизайн нового Qashqai розробляла команда Європейського дизайн-центру Nissan Design Europe, що базується у центрі Лондона, а за проєктування відповідав технічний центр Nissan Technical Centre Europe, розміщений у Великої Британії. Як і раніше, кросовер виробляють на сучасному заводі Nissan у Сандерленді.

Дизайн нового Qashqai розробляла команда Європейського дизайн-центру Nissan Design Europe
Дизайн нового Qashqai розробляла команда Європейського дизайн-центру Nissan Design Europe. Джерело: Nissan

Новий Qashqai приводиться в рух 1,3-літровим бензиновим двигуном, оснащеним помірною гібридною системою, що сприяє підвищенню економічності автомобіля. 1,3-літровий двигун пропонується з двома варіантами потужності — 138 к.с. та 156 к.с., і оснащується 6-ступінчастою механічною коробкою передач або новою автоматичною Xtronic (лише з версією на 156 к.с.).

Система помірного гібриду 12 В, яка представлена в новому Qashqai, забезпечує рівномірний розподіл крутного моменту, більш тривалу роботу системи "старт-стоп", швидкий перезапуск і гальмування накатом (лише у версії з Xtronic). Водночас система поліпшує паливну економічність та сприяє зниженню викидів CO2.

Новий Qashqai приводиться в рух 1,3-літровим бензиновим двигуном, оснащеним помірною гібридною системою
Новий Qashqai приводиться в рух 1,3-літровим бензиновим двигуном, оснащеним помірною гібридною системою. Джерело: Nissan

Наступного року до лінійки силових агрегатів Qashqai додасться унікальна система e- Power від Nissan. Система e- Power складається з високопотужного акумулятора та силового агрегату, що поєднуються з бензиновим двигуном з найкращим у своєму класі перемінним коефіцієнтом стискання потужністю 154 к.с., електрогенератором, інвертором та електродвигуном потужністю 140 кВт того самого розміру та потужності, що й в електромобілях Nissan. У цьому унікальному рішенні зручне плавне лінійне прискорення, характерне для електромобілів, поєднується з відсутністю потреби в заряджанні.

Наступного року до лінійки силових агрегатів Qashqai додасться унікальна система e- Power від Nissan
Наступного року до лінійки силових агрегатів Qashqai додасться унікальна система e- Power від Nissan. Джерело: Nissan

Унікальність системи e-Power в тому, що бензиновий двигун використовується лише для вироблення електроенергії, а натомість колеса обертаються лише завдяки електродвигуну. Це означає, що двигун за будь-яких умов працює в оптимальному діапазоні, а отже, показники паливної економічності та викидів CO2 значно перевищують аналогічні показники звичайного двигуна внутрішнього згоряння.

Новий Qashqai оснащений системою допомоги водію ProPilot нового покоління
Новий Qashqai оснащений системою допомоги водію ProPilot нового покоління. Джерело: Nissan

Новий Qashqai оснащений системою допомоги водію ProPilot нового покоління, що забезпечує надійну підтримку водія в ширшому діапазоні ситуацій. Інтуїтивно зрозуміла система ProPilot з функцією Navi-link призначена для зниження втоми та стресу під час руху (доступна лише у версіях з коробкою передач Xtronic).

Cистема ProPilot з функцією Navi-link призначена для зниження втоми та стресу під час руху
Cистема ProPilot з функцією Navi-link призначена для зниження втоми та стресу під час руху. Джерело: Nissan

Водій і пасажири зможуть відчути переваги збільшеного розміру салону та багажного відділення. Новинка отримала сидіння з функцією масажу, проекційний дисплей та повністю цифровий кокпіт.

Водій та пасажири зможуть відчути переваги збільшеного розміру салону та багажного відділення
Водій та пасажири зможуть відчути переваги збільшеного розміру салону та багажного відділення. Джерело: Nissan

Новинка отримала сидіння з функцією масажу, проекційний дисплей та повністю цифровий кокпіт
Новинка отримала сидіння з функцією масажу, проекційний дисплей та повністю цифровий кокпіт. Джерело: Nissan

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