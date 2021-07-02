Новий Nissan Qashqai продається "як гарячі пиріжки"

Новий кросовер Qashqai від Nissan лише починає з'являтися в дилерських центрах Європи, проте кількість замовлень на нього вже перевищила 10 тисяч. Дебют третього покоління легендарного кросовера Nissan відбувся у лютому, а зараз він починає надходити до дилерських центрів в Європі. В України продажи кросоверу стартують восени, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба﻿ компанії. У новому Qashqai збережено принципи, що лежали в основі концепції, дизайну та розробки двох попередніх поколінь: вишуканий дизайн, комфорт салону та економічний силовий агрегат в поєднанні з високою якістю та враженнями від керування, властивими для автомобілів більш високого класу.

У новому Qashqai збережено принципи, що лежали в основі концепції, дизайну та розробки двох попередніх поколінь. Джерело: Nissan

Дизайн нового Qashqai розробляла команда Європейського дизайн-центру Nissan Design Europe, що базується у центрі Лондона, а за проєктування відповідав технічний центр Nissan Technical Centre Europe, розміщений у Великої Британії. Як і раніше, кросовер виробляють на сучасному заводі Nissan у Сандерленді.

Дизайн нового Qashqai розробляла команда Європейського дизайн-центру Nissan Design Europe. Джерело: Nissan

Новий Qashqai приводиться в рух 1,3-літровим бензиновим двигуном, оснащеним помірною гібридною системою, що сприяє підвищенню економічності автомобіля. 1,3-літровий двигун пропонується з двома варіантами потужності — 138 к.с. та 156 к.с., і оснащується 6-ступінчастою механічною коробкою передач або новою автоматичною Xtronic (лише з версією на 156 к.с.).

Система помірного гібриду 12 В, яка представлена в новому Qashqai, забезпечує рівномірний розподіл крутного моменту, більш тривалу роботу системи "старт-стоп", швидкий перезапуск і гальмування накатом (лише у версії з Xtronic). Водночас система поліпшує паливну економічність та сприяє зниженню викидів CO2.

Новий Qashqai приводиться в рух 1,3-літровим бензиновим двигуном, оснащеним помірною гібридною системою. Джерело: Nissan

Наступного року до лінійки силових агрегатів Qashqai додасться унікальна система e- Power від Nissan. Система e- Power складається з високопотужного акумулятора та силового агрегату, що поєднуються з бензиновим двигуном з найкращим у своєму класі перемінним коефіцієнтом стискання потужністю 154 к.с., електрогенератором, інвертором та електродвигуном потужністю 140 кВт того самого розміру та потужності, що й в електромобілях Nissan. У цьому унікальному рішенні зручне плавне лінійне прискорення, характерне для електромобілів, поєднується з відсутністю потреби в заряджанні.

Наступного року до лінійки силових агрегатів Qashqai додасться унікальна система e- Power від Nissan. Джерело: Nissan

Унікальність системи e-Power в тому, що бензиновий двигун використовується лише для вироблення електроенергії, а натомість колеса обертаються лише завдяки електродвигуну. Це означає, що двигун за будь-яких умов працює в оптимальному діапазоні, а отже, показники паливної економічності та викидів CO2 значно перевищують аналогічні показники звичайного двигуна внутрішнього згоряння.

Новий Qashqai оснащений системою допомоги водію ProPilot нового покоління. Джерело: Nissan

Новий Qashqai оснащений системою допомоги водію ProPilot нового покоління, що забезпечує надійну підтримку водія в ширшому діапазоні ситуацій. Інтуїтивно зрозуміла система ProPilot з функцією Navi-link призначена для зниження втоми та стресу під час руху (доступна лише у версіях з коробкою передач Xtronic).

Cистема ProPilot з функцією Navi-link призначена для зниження втоми та стресу під час руху. Джерело: Nissan

Водій і пасажири зможуть відчути переваги збільшеного розміру салону та багажного відділення. Новинка отримала сидіння з функцією масажу, проекційний дисплей та повністю цифровий кокпіт.

Водій та пасажири зможуть відчути переваги збільшеного розміру салону та багажного відділення. Джерело: Nissan