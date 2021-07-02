Укрзалізниця змінила розклад і маршрут поїзда до Бердянська

Укрзалізниця змінила розклад і маршрут поїзда № 227/228 Київ — Бердянськ. Зазначений потяг перебуватиме на шляху прямування на 2,5 години менше, ніж раніше.

﻿Як зазначила пресслужба﻿ УЗ, поїзд буде курсувати за новим маршрутом і розкладом з 6 липня.

Поїзд Київ — Бердянськ вирушатиме о 19:19 і прибуватиме до азовського курорту о 10:40. Змінився графік і поїзда № 228 Бердянськ — Київ. Він відправлятиметься за старим розкладом о 17:22 і прибуватиме до Києва о 9:18 — на 37 хвилин раніше.

Буде скасовано зупинку на станції Дніпро-Лоцманська, замість неї в обох напрямках поїзд прямуватиме через станцію Дніпро-Головний.

Крім того, прибуття та відправка по станції ім. Тараса Шевченка в напрямку з Бердянська на Київ буде раніше — о 05:54-05:57 (замість 05:55-06:15).