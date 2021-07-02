На Кіпрі горить масштабна ділянку лісу

Між кіпрськими селищами Фасули й Палодії в районі Лімассол спалахнула масштабна лісова пожежа, повідомляє Укрінформ.

За словами місцевих рятувальників, полум’я побачили близько опів на 11 годину у п’ятницю.

Нині в операції з гасіння лісової пожежі задіяні п’ять пожежних автомобілів, два гелікоптери та два літаки. Також лісова охорона виділила три свої автомобілі.

Зазначається, що у п’ятницю вранці пожежники вже змогли загасити іншу лісову пожежу - біля Авдіму, також у районі Лімассол, після боротьби з полум’ям вночі.



