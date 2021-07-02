У Туреччині скасували карантин: подробиці

З 1 липня влада Туреччини скасувала карантин і ввела нові правила. Тепер повністю зняли обмеження на пересування у нічний час і вихідний день, повідомляє Обозреватель.

Також у громадському транспорті скасували ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+).

Що ще змінилося в Туреччині після скасування карантину

Зняли обмеження на громадські місця, такі як парки, сади, кемпінги, місця для пікніка/відпочинку

Відновлюється робота кінотеатрів

Знято обмеження на кількість відвідувачів у місцях громадського харчування (у закритих або відкритих)

Музика в закладах може грати до 00:00

У готелях, хостелах і пансіонатах дозволено проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил і заходів МОЗ

Дозволено проведення концертів, фестивалів і відкриття дитячих таборів за умови наявності на одну людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів у закритих приміщеннях

Державні установи та організації переходять на нормальний робочий режим

Варто зазначити, що робота кальянних закладів все ще залишається під забороною.

До речі, станом на 2 липня в Туреччині на коронавірус заразилися загалом 5,43 млн осіб, а померло від хвороби – 49 774 пацієнта.