У Туреччині скасували карантин: подробиці
З 1 липня влада Туреччини скасувала карантин і ввела нові правила. Тепер повністю зняли обмеження на пересування у нічний час і вихідний день, повідомляє Обозреватель.
Також у громадському транспорті скасували ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+).
Що ще змінилося в Туреччині після скасування карантину
- Зняли обмеження на громадські місця, такі як парки, сади, кемпінги, місця для пікніка/відпочинку
- Відновлюється робота кінотеатрів
- Знято обмеження на кількість відвідувачів у місцях громадського харчування (у закритих або відкритих)
- Музика в закладах може грати до 00:00
- У готелях, хостелах і пансіонатах дозволено проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил і заходів МОЗ
- Дозволено проведення концертів, фестивалів і відкриття дитячих таборів за умови наявності на одну людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів у закритих приміщеннях
- Державні установи та організації переходять на нормальний робочий режим
Варто зазначити, що робота кальянних закладів все ще залишається під забороною.
До речі, станом на 2 липня в Туреччині на коронавірус заразилися загалом 5,43 млн осіб, а померло від хвороби – 49 774 пацієнта.