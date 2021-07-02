В Україні планують вакцинувати дітей від COVID-19
В Україні розглядають можливість вакцинації дітей від коронавірусу. Однак пропонувати зробити щеплення будуть тільки тим, у кого є супутні захворювання, які можуть підвищувати ризик ускладнень від COVID-19.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в програмі "Сніданок з 1+1".
"Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде належати не до 100% дітей, а тільки до тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID", - зазначив Кузин.