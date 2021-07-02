В Україні планують вакцинувати дітей від COVID-19

В Україні розглядають можливість вакцинації дітей від коронавірусу. Однак пропонувати зробити щеплення будуть тільки тим, у кого є супутні захворювання, які можуть підвищувати ризик ускладнень від COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в програмі "Сніданок з 1+1".